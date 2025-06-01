Синнер о прорыве Дрэйпера: «Я всегда считал, что у Джека огромный потенциал, и это было заметно еще пару лет назад»

Янник Синнер назвал закономерным прорыв Джека Дрэйпера.

– Хочу спросить про Джека Дрэйпера – необязательно в контексте этого турнира. С прошлогоднего US Open он стремительно ворвался в топ-5. Никто не удивлен, что он в пятерке лучших, но удивляет ли вас, как быстро и уверенно он доминирует в последнее время?

– Знаете, я всегда считал, что у Джека огромный потенциал, и это было заметно еще пару лет назад. К сожалению, ему не везло – травмы, сложные периоды, смена команды. Но сейчас он обрел потрясающую стабильность – и на корте, и в ментальном плане.

Мы с ним хорошие друзья, и я искренне за него рад. Хотя, конечно, теперь все немного иначе: мы остаемся близкими вне корта, но тренируемся вместе реже. Все потому, что понимаем – можем встретиться на поздних стадиях турниров, и я всегда с удовольствием играю против него.

Джек – настоящий боец, и я очень за него рад. Я, наверное, один из тех, кто радуется его успехам больше всех. У него впереди блестящая карьера, и я желаю ему только лучшего. С прошлогоднего US Open он стал невероятно стабильным. Пожалуй, в этом году он вообще самый стабильный игрок в туре. Победы на крупных соревнованиях, поздние стадии на каждом турнире – это говорит о том, что он чувствует себя уверенно в любой ситуации. Он знает, как играть и как справляться с давлением, – сказал Синнер на пресс-конференции.