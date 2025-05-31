Александр Бублик: «Мой спад не был связан с нехваткой мотивации или тренировок. Как раз наоборот – я просто выгорел»

Александр Бублик объяснил, почему опустился в рейтинге.

– Как вы думаете, вам нужна была эта встряска в виде изменения цифры рядом с вашим именем, чтобы переключиться на новый уровень? Вы не могли морально перестроиться, пока были в топ-50?

– Я не знаю. Если вы спросите, что бы я посоветовал себе версии прошлогоднего «Уимблдона», то я бы сказал взять перерыв на несколько недель. Потому что я поднялся до 17-й строчки в рейтинге, что было для меня большим достижением. Я никогда не думал, что смогу войти в топ-20. А я стал 17-м.

Потом я такой – надо сделать то, это, надо упорнее тренироваться, поработать над диетой, перестать пить, ходить на вечеринки. Я бы сказал, что я решил, что надо стать более профессиональным солдатом, раз мы в игре. Прямо сейчас все как роботы, и они просто безумные ребята с безумными результатами.

Я так и сделал. К сожалению, если говорить честно, то мой спад не был связан с нехваткой мотивации или тренировок. Как раз наоборот – я просто выгорел, потому что ждал, что результаты придут.

Я был 17-й ракеткой мира, я смотрел на очки, на гонку. И я подумал: ладно, если я буду делать то, то и то, на что я способен, если я буду больше тренироваться, если я буду лучше бить форхенды, это придет. Но этого не произошло, и тогда я задался вопросом: а зачем я стольким жертвую? Ради чего?

Потом все было наоборот. Я 80-я ракетка мира. Тренер предложил поехать в Лас-Вегас между «Мастерсом» в Индиан-Уэллс и «Челленджером» в Финиксе. Он сказал: «Если ты будешь так играть, к «Уимблдону» мы просто исчезнем из тенниса». Потому что там были все мои очки – после него я заработал только очков 50. Я сказал: «Ладно, поехали в Лас-Вегас».

Мы отдохнули. Мы поменяли ракетку. Мы много чего сделали. Я сказал: «Ладно, если пойдет, значит пойдет. Если нет – спасибо большое, теннис». И в итоге сработало, – поделился Бублик на пресс-конференции.