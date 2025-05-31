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Бублик перед матчем с Дрэйпером на РГ: «Я увидел его здесь в первый день, и такой: «Ты к UFC готовишься?»

Александр Бублик прокомментировал предстоящий матч против Джека Дрэйпера.

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– Что вы думаете о том, как изменилась его игра за последние несколько лет, и что вам нужно сделать, чтобы победить его в понедельник?

– Я считаю, что Джек невероятен. Я увидел его здесь в первый день, и такой: «Ты к UFC готовишься?» Парень в прошлом году был 40-м в мире. А в этом году он в топ-4, топ-5 (наивысшая позиция – №5 – Спортс’‘). Это безумное достижение.

Кажется, он не собирается останавливаться. Что мне нужно сделать, чтобы победить его? Я не знаю. Я просто выйду, буду наслаждаться временем, покажу то, что я способен показать. А мы все знаем, что я могу делать на корте. Посмотрим, как пойдет. Сейчас у меня такой подход.

Джек замечательный спортсмен и замечательный человек. Я знаю его с тех пор, как в 2018-м играл квалификацию на турнире в Queen’s. Он был ребенком. Я не помнил этого, но он обыграл меня там и сказал: «Наконец-то я тебя победил». Я ответил ему: «Поговорим, когда ты будешь в топ-50». Потому что он был где-то 300-й ракеткой мира и просто бил по мячу во все стороны, а теперь он в топ-10. Так что сейчас я должен набраться смелости – посмотрим, как сложится матч.

Он потрясающий. Какой он сейчас в гонке, второй, третий (четвертый – Спортс’‘)? Как это? Я не представляю. Это слишком хорошо, – сказал Бублик на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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