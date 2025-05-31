Александр Зверев: «Думаю, Алькарас дойдет до финала «Ролан Гаррос» – все, кто мог бы с ним побороться, в другой части сетки»
– Мы очень заводимся, когда фавориты вроде вас, Карлоса [Алькараса] или Новака [Джоковича] проигрывают сеты в первых кругах «Больших шлемов». Насколько сильно вы думаете о таких вещах?
– Кто заводится?
– Журналисты.
– А, журналисты.
– Насколько вы заводитесь, когда видите, что ваши главные соперники проигрывают сеты в начале турнира? Значит ли это что-то конкретное или...?
– Новак еще не проиграл ни сета. Янник [Синнер] – не думаю, что он уже отдал сет. Карлос проиграл, я видел. Но это не имеет значения.
Честно говоря, я думаю, что Карлос дойдет до финала. Не думаю, что с той стороны сетки кто-то может с ним посоперничать. Я думаю, что он был фаворитом еще до начала турнира, и все это понимали.
Думаю, все, кто мог бы с ним побороться, в другой части сетки. И нам придется серьезно сражаться друг с другом, а он на это с удовольствием посмотрит (улыбается), – заявил Зверев на пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос».