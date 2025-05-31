Александр Зверев считает, что Карлос Алькарас сыграет в финале «Ролан Гаррос».

– Мы очень заводимся, когда фавориты вроде вас, Карлоса [Алькараса] или Новака [Джоковича] проигрывают сеты в первых кругах «Больших шлемов». Насколько сильно вы думаете о таких вещах?

– Кто заводится?

– Журналисты.

– А, журналисты.

– Насколько вы заводитесь, когда видите, что ваши главные соперники проигрывают сеты в начале турнира? Значит ли это что-то конкретное или...?

– Новак еще не проиграл ни сета. Янник [Синнер] – не думаю, что он уже отдал сет. Карлос проиграл, я видел. Но это не имеет значения.

Честно говоря, я думаю, что Карлос дойдет до финала. Не думаю, что с той стороны сетки кто-то может с ним посоперничать. Я думаю, что он был фаворитом еще до начала турнира, и все это понимали.

Думаю, все, кто мог бы с ним побороться, в другой части сетки. И нам придется серьезно сражаться друг с другом, а он на это с удовольствием посмотрит (улыбается), – заявил Зверев на пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос».