Зверев вышел во вторую неделю на 8-м «Ролан Гаррос» подряд

Александр Зверев вышел в четвертый круг на восьмом «Ролан Гаррос» подряд.

Третья ракетка мира победил Флавио Коболли со счетом 6:2, 7:6(4), 6:1.

Зверев выходит во вторую неделю «Ролан Гаррос» начиная с 2018 года, его баланс на этой стадии – 6:1. Это также шестой «Большой шлем» подряд, на котором немец дошел минимум до четвертого круга.

За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с Тэллоном Грикспором. Немец ведет 7:2 в личке, 2:0 – на грунте.