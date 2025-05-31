  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, что женщины не играют в вечерних сессиях РГ: «Сейчас во многом равенство, и это здорово видеть»
25

Синнер о том, что женщины не играют в вечерних сессиях РГ: «Сейчас во многом равенство, и это здорово видеть»

Янник Синнер отреагировал на то, что женщины не играют на «Ролан Гаррос» вечером.

– Сейчас много говорят о том, что на «Ролан Гаррос» годами почти всегда женские матчи играют днем, когда трибуны менее наполнены, а мужские – вечером. Как игрок мужского тура, хотели бы вы, чтобы этот турнир встал в один ряд с другими турнирами «Большого шлема» и имел более равное гендерное распределение расписания?

– Да, я слышал, что некоторые игроки говорили об этом.

Мы игроки, и мы не составляем расписание. У нас одинаковое число мужских и женских матчей на крупных кортах и одинаковые призовые. Насчет вечерних сессий я ничего не могу сказать, я не составляю расписание. Поэтому я не хочу это комментировать или углубляться в детали. Я считаю, что у нас сейчас во многом равенство, и это здорово видеть.

Возможно, в будущем что-то может поменяться. Я не знаю.

– Если бы вы составляли расписание, сделали бы вы что-то иначе? Составили бы его более справедливо?

– Справедливо? Что вы имеете в виду?

– Более справедливое распределение вечерних сессий. Женские матчи не играют вечером уже более двух лет.

– Мне кажется, дело в том, что мужские матчи играют до трех сетов, а женские – до двух. Мы все это знаем. Если женский матч захотят поставить вечером, то придется ставить минимум два. Потому что если у кого-то будет очень плохой день, а у кого-то очень хороший, то встреча закончится меньше, чем через час.

Так что они могли бы поставить, возможно, пару женских матчей вечером. А поставить два мужских подряд невозможно, потому что это может быть слишком долго. Либо надо тогда начинать в 6 вечера,  хотя и это все равно слишком долго.

Но опять же, я не составляю расписание. Все, что я знаю – у нас по-прежнему одинаковое количество мужских и женских матчей. Например, на центральном корте их два и два. То же самое на [Корте Сюзан] Ленглен и на Корте Симоны Матье. Так что мы вполне равны. 

Если захотят поставить женские матчи в вечернюю сессию, то, наверное, нужно будет ставить два матча. Это все, что я могу сказать, – заявил Синнер на пресс-конференции после выхода в четвертый круг.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoATP
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ролан Гаррос. 4-й круг. Зверев борется с Грикспором, Рублев сыграет с Синнером, Джокович – с Норри, Бублик – с Дрэйпером
3546 минут назадLive
Мирра Андреева второй раз подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
24сегодня, 10:42
Гауфф вышла в четвертьфинал на пятом «Ролан Гаррос» подряд
3сегодня, 10:31
Ролан Гаррос. 4-й круг. Пегула играет с Буассон, Мирра Андреева победила Касаткину, Александрова выбыла
214сегодня, 10:31Live
Сегодня день рождения Николая Давыденко
9сегодня, 10:11
Томми Пол: «Иногда я думаю о рыбалке, когда играю в теннис. Сейчас в Южной Флориде ловят отличную рыбу, пока меня нет – это немного разбивает мне сердце»
3сегодня, 08:45
Соболенко о том, что провела два матча на Корте Сюзан Ленглен: «Надеюсь, теперь я буду играть только на Корте Филиппа Шатрие»
12сегодня, 08:14
Алькарас о том, что сказал судье, что выполнил удар не по правилам: «Я бы чувствовал себя виноватым, если бы промолчал»
14сегодня, 07:35
Музетти впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
7вчера, 22:28
Ролан Гаррос. Музетти обыграл Руне, Алькарас, Пол, Тиафу вышли в 1/4 финала
189вчера, 22:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23