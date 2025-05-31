Синнер о том, что женщины не играют в вечерних сессиях РГ: «Сейчас во многом равенство, и это здорово видеть»

Янник Синнер отреагировал на то, что женщины не играют на «Ролан Гаррос» вечером.

– Сейчас много говорят о том, что на «Ролан Гаррос» годами почти всегда женские матчи играют днем, когда трибуны менее наполнены, а мужские – вечером. Как игрок мужского тура, хотели бы вы, чтобы этот турнир встал в один ряд с другими турнирами «Большого шлема» и имел более равное гендерное распределение расписания?

– Да, я слышал, что некоторые игроки говорили об этом.

Мы игроки, и мы не составляем расписание. У нас одинаковое число мужских и женских матчей на крупных кортах и одинаковые призовые. Насчет вечерних сессий я ничего не могу сказать, я не составляю расписание. Поэтому я не хочу это комментировать или углубляться в детали. Я считаю, что у нас сейчас во многом равенство, и это здорово видеть.

Возможно, в будущем что-то может поменяться. Я не знаю.

– Если бы вы составляли расписание, сделали бы вы что-то иначе? Составили бы его более справедливо?

– Справедливо? Что вы имеете в виду?

– Более справедливое распределение вечерних сессий. Женские матчи не играют вечером уже более двух лет.

– Мне кажется, дело в том, что мужские матчи играют до трех сетов, а женские – до двух. Мы все это знаем. Если женский матч захотят поставить вечером, то придется ставить минимум два. Потому что если у кого-то будет очень плохой день, а у кого-то очень хороший, то встреча закончится меньше, чем через час.

Так что они могли бы поставить, возможно, пару женских матчей вечером. А поставить два мужских подряд невозможно, потому что это может быть слишком долго. Либо надо тогда начинать в 6 вечера, хотя и это все равно слишком долго.

Но опять же, я не составляю расписание. Все, что я знаю – у нас по-прежнему одинаковое количество мужских и женских матчей. Например, на центральном корте их два и два. То же самое на [Корте Сюзан] Ленглен и на Корте Симоны Матье. Так что мы вполне равны.

Если захотят поставить женские матчи в вечернюю сессию, то, наверное, нужно будет ставить два матча. Это все, что я могу сказать, – заявил Синнер на пресс-конференции после выхода в четвертый круг.