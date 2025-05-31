Синнер после выхода в 4-й круг РГ: «У тренера вчера был день рождения – обычно я плохо играю в этот день. Повезло, что вчера не было матча»

Янник Синнер прокомментировал выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира обыграл Иржи Лехечку – 6:0, 6:1, 6:2.

– У Симоне [Ваньоцци], моего тренера, вчера был день рождения. Обычно, когда у него день рождения, я играю плохо. Повезло, что вчера не было матча.

– Когда вы начинаете чувствовать мяч, как сегодня? На разминке? Или просыпаетесь утром и понимаете: «Сегодня я буду колотить по мячу и бить виннерсы по всему корту?»

– Хотел бы я, чтобы это было так легко. На самом деле, сегодня утром я сказал команде, что я хорошо себя чувствую и физически готов. В начале нам пришлось усиленно поработать, потому что мне кажется, что очень важно, как ты начинаешь «Шлемы» – это придает уверенности.

Я очень хорошо размялся, чувствовал себя тоже очень хорошо – и после 25 минут ощущения были великолепными. Просто расслабленное утро. Я старался выйти на корт хорошо сконцентрированным. И у меня отличная команда, которая предложила мне правильную тактику, которой я придерживался всю игру. Это сочетание многих вещей, в том числе и того, что я получаю удовольствие от того, что нахожусь на корте, – рассказал Синнер в интервью на корте.