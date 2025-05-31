Александрова о влиянии Андреева на ее успехи в 2025-м: «Игорь многое добавил в мою игру. Это касается и подачи, и приема, и игры на задней линии»

Екатерина Александрова рассказал, какую роль в ее успехах сыграл Игорь Андреев.

20-я ракетка мира в этом сезоне выиграла турнир в Линце и дошла до полуфинала в Дохе, Чарлстоне и Штутгарте.

– Этот год вы начали как никогда хорошо и по очкам, набранным с начала сезона, занимаете 11-е место. В какой степени это связано с тем, что уже несколько месяцев вас тренирует Игорь Андреев?

– Связь, конечно, есть. Игорь многое добавил в мою игру. Это касается и подачи, и приема, и игры на задней линии. Раньше на харде, траве и грунте я играла примерно одинаково – из любой позиции стремилась пробить как можно сильнее, пытаясь выиграть очко одним ударом. Сейчас приспосабливаюсь под каждое покрытие, учитываю конкретную ситуацию на корте. Игорь заставляет меня больше анализировать игру, принимать рациональные решения, объясняет, что каждый удар должен иметь какой-то смысл. Хотя, честно говоря, иногда мне до сих пор хочется сыграть попроще, то есть ударить посильнее.

– До недавнего времени вы тренировались и ездили по турнирам со своим отцом, которому принадлежит главная заслуга в вашем теннисном становлении. Сложно было перестроиться?

– Идея приглашения Игоря принадлежала папе. Поначалу было тяжело. На старте сезона у меня не заладилось. Но после Australian Open удалось поймать правильный рабочий ритм, и с тех пор я его поддерживаю.

– Под руководством Андреева сборная России в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг, а затем он работал с Анастасией Потаповой и Дианой Шнайдер, причем в обоих случаях давал результат. В чем его сильные стороны как тренера?

– Игорь очень спокойно доносит нужную информацию. Даже когда кажется, что все идет не так, как надо, от него не передается никакого волнения. Кроме того, он очень хорошо видит, чего не хватает конкретно мне. У него нет универсальных рецептов, он не предлагает всем какую-то одну тактику, а использует индивидуальный подход. В свое время он сам хорошо играл, особенно на грунте, и знает тонкости, о которых лично я не задумывалась, – приводит слова Александровой «Коммерсантъ».