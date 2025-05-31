Шелтон о том, что впервые с 1995-го три американца вышли в 3-й круг РГ: «Конечно, итальянцы пока нас опережают, но мы на правильном пути»

Бен Шелтон высказался об успешном выступлении американцев на «Ролан Гаррос»-2025.

– Бен, впервые с 1995 года сразу три американца вышли в четвертый круг «Ролан Гаррос». Это еще одно свидетельство того, что американские теннисисты сокращают разрыв с остальным миром?

– Безусловно, я уверен в этом на 100%. И знаете, дело не в том, что наша группа становится меньше – наоборот, она расширяется. У нас есть парни, которые уже закрепились на вершине: Фриц, Томми [Пол], Фо [Тиафу]. Теперь и я в этом списке. Но есть и другие ребята, о которых, возможно, говорят меньше, но у них огромный потенциал – Себи Корда, Алекс Микельсен, который сейчас на подъеме, Лернер Тьен, Нишеш Басаваредди. Итан Куинн, например, после этого турнира войдет в топ-100.

Наше представительство становится все обширнее. Когда постоянно пробиваются новые игроки, сложно не иметь нескольких представителей в элите. Меня это очень воодушевляет. Я считаю, что США – одна из стран, которая сейчас все делает правильно и реально прорывается вперед. Конечно, итальянцы пока нас опережают, и, возможно, есть еще пара стран, но я уверен, что мы на правильном пути, – сказал Шелтон на пресс-конференции.