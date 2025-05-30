Соболенко третий год подряд вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко третий год подряд сыграет в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира победила Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:3.

Белоруска третий год подряд доходит на «Ролан Гаррос» минимум до четвертого круга – в прошлом году она остановилась в четвертьфинале, уступив Мирре Андреевой. Вообще раньше четвертьфинала на «Большом шлеме» Соболенко последний раз выбыла на «Ролан Гаррос»-2022.

Дальше первая ракетка мира встретится с Амандой Анисимовой: она уступает ей 2:5 в личке, 1:3 – на грунте. Последний раз они играли в четвертьфинале тысячника в Торонто в прошлом году, где победила американка (4:6, 2:6).