Джокович после выхода в 3-й круг «Ролан Гаррос»: «Мне кажется, я сейчас вполне в форме. Не чувствую, что у меня есть какие-то серьезные проблемы»

Новак Джокович считает, что он в хорошей физической форме на «Ролан Гаррос».

Серб вышел в третий круг, обыграв Корентена Муте со счетом 6:3, 6:2, 7:6(1).

– Как ваша стопа? Как вы восстанавливаетесь после таких матчей с учетом того, что вы немного старше большинства остальных игроков?

– Спасибо (смеется).

Нет, нет, это правда. Вы не сказали ничего обидного.

Я не чувствую, что стал тратить на восстановление намного больше времени. Мне кажется, я сейчас вполне в форме. Не чувствую, что у меня есть какие-то серьезные проблемы.

Хотя у меня ушел почти час на то, чтобы разобраться с мозолью и кровотечением. Пришлось делать уколы, выкачивать кровь, потом вводить что-то, чтобы подсушить мозоль. Это, конечно, неприятно, но через это проходят все, у кого есть кровоточащие мозоли. Поэтому я и задержался, извините.

Но я не думаю, что эта ситуация станет для меня проблемой в плане восстановления. Да, матч шел три часа, я много бегал, но победа в трех сетах – это хорошо. И плюс на «Шлемах» в том, что есть день между матчами. Так что времени на восстановление достаточно, и я буду готов к следующей встрече, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Дальше серб сыграет со 153-й ракеткой мира Филипом Мизоличем.