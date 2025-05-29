Жоао Фонсека впервые в карьере вышел в третий круг «Большого шлема».

Он победил Пьер-Уга Эрбера – 7:6(4), 7:6(4), 6:4.

Фонсека второй раз играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». На Australian Open он добрался до второго круга, обыграв Андрея Рублева , но уступив Лоренцо Сонего .

Фонсека – самый молодой игрок, который вышел в третий круг «Ролан Гаррос » без потери сета. Бразильцу сейчас 18 лет 277 дней, он обошел Рафаэля Надаля , который в 2005-м сделал то же самое в 18 лет 354 дня.

В первом круге Фонсека выбил Хуберта Хуркача .

Теперь он поборется с Джеком Дрэйпером или Гаэлем Монфисом .