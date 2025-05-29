Фонсека – самый молодой игрок, который вышел в третий круг «Ролан Гаррос» без потери сета
Жоао Фонсека впервые в карьере вышел в третий круг «Большого шлема».
Он победил Пьер-Уга Эрбера – 7:6(4), 7:6(4), 6:4.
Фонсека второй раз играет в основной сетке взрослого «Большого шлема». На Australian Open он добрался до второго круга, обыграв Андрея Рублева, но уступив Лоренцо Сонего.
Фонсека – самый молодой игрок, который вышел в третий круг «Ролан Гаррос» без потери сета. Бразильцу сейчас 18 лет 277 дней, он обошел Рафаэля Надаля, который в 2005-м сделал то же самое в 18 лет 354 дня.
В первом круге Фонсека выбил Хуберта Хуркача.
Теперь он поборется с Джеком Дрэйпером или Гаэлем Монфисом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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