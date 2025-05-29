Бублик о камбэке с 0:2 по сетам: «Мне в 11 утра играть рановато, я первые два сета проспал немного, потом все-таки проснулся»

Александр Бублик прокомментировал победу над Алексом де Минаур.

Во втором круге «Ролан Гаррос » Бублик отыгрался у австралийца с 0:2 по сетам и победил впервые за четыре личные встречи – 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

«Мне в 11 утра играть рановато, я первые два сета проспал немного, потом все-таки проснулся. И провел свой, думаю, лучший матч на «Шлемах» в жизни в плане игры.

В голове я уже думал про билеты домой, часов в девять вечера уже был бы у себя в Монако. В голове я уже принял поражение в этом матче. Осознавал, что грунтовый сезон и так хороший, что второй круг «Ролан Гаррос» – уже достижение для меня. Оставлял мысль: шансик появится – попробую.

Думал: ну отдал он мне один сет, но в следующем же такого не будет? Мысль была: ну 2:6 в четвертом тоже окей, а получилось и там сделать брейк. Потом уже окончательно проснулся, стал сражаться, стало весело», – приводит слова Бублика корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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