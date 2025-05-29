Бублик в матче с де Минауром третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

Александр Бублик на «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Алекса де Минаура.

Он обыграл девятую ракетку мира 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2 и вышел в третий круг. Теперь его баланс против топ-10 стал 11:24.

Бублик третий раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Первый был на US Open-2019 против Томаса Фаббиано , второй – на «Уимблдоне»-2024 против Якуба Меньшика .

В целом баланс казахстанца в пятисетовых матчах теперь составляет 4:5.

Дальше он сыграет с Меньшиком или Энрике Рошей .

«Я уникален в своем дебилизме». Бублик впустил нас в свою голову