Бублик в матче с де Минауром третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам
Александр Бублик на «Ролан Гаррос» ушел с 0:2 по сетам против Алекса де Минаура.
Он обыграл девятую ракетку мира 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2 и вышел в третий круг. Теперь его баланс против топ-10 стал 11:24.
Бублик третий раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Первый был на US Open-2019 против Томаса Фаббиано, второй – на «Уимблдоне»-2024 против Якуба Меньшика.
В целом баланс казахстанца в пятисетовых матчах теперь составляет 4:5.
Дальше он сыграет с Меньшиком или Энрике Рошей.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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