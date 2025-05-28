Циньвэнь Чжэн после выхода в 3-й круг «Ролан Гаррос»: «Я бы хотела сказать спасибо команде и себе за отличную игру»

Циньвэнь Чжэн поблагодарила себя после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла 85-ю ракетку мира Эмильяну Аранго – 6:2, 6:3.

«Меня очень вдохновляет прошлогоднее выступление здесь [на Олимпиаде]. В трудные моменты я всегда напоминаю себе: «Давай, продолжай сражаться. Я уже справлялась здесь с очень сложными матчами». Мне очень нравится, когда меня поддерживают французские болельщики. (по-французски) Большое спасибо.

Я очень довольна сегодняшним выступлением и своим теннисом. Я бы хотела сказать спасибо команде и себе за отличную игру здесь», – заявила китаянка во время интервью на корте.

Дальше Чжэн встретится со 120-й ракеткой мира Викторией Мбоко.