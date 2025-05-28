Картал о том, как будет праздновать победу над Эрикой Андреевой в 1-м круге РГ: «Пойду делать татуировку»

Сонай Картал рассказала, что сделает татуировку во время «Ролан Гаррос».

56-я ракетка мира в первом круге победила Эрику Андрееву – 6:0, 6:2.

«Завтра пойду делать татуировку. На самом деле у меня была запись завтра на 11 утра, но у меня в 11 парный матч. Так что сестра только что написала, что перенесла [запись] на 16.

Я пока не знаю, что буду делать. Знаю, что сестра тоже хочет татуировку, поэтому это она записала нас к мастеру. Думаю, она хочет парные, так что я сделаю то, что она выберет. Возможно, когда доиграю «Ролан Гаррос», то набью что-нибудь, связанное с турниром.

У меня 13 татуировок, так что я рада сдвинуться с этого числа. Я застряла на ней и все никак не могла сделать следующую, поэтому с удовольствием сделаю 14-ю.

Честно говоря, те неприятные ощущения, с которыми я каждый день выхожу на корт, куда болезненнее, чем татуировки. Где-нибудь на руке не так уж больно. У меня уже есть несколько. Это совсем не сравнится с тем, что приходится терпеть во время матчей».