Онс Жабер: «Женский спорт не показывают, а потом говорят: «В основном смотрят мужчин». Конечно – потому что вы их чаще показываете»

36-я ракетка мира Онс Жабер раскритиковала отношение к женскому спорту.

– Президент Федерации тенниса Франции заявил в понедельник: «Мы должны делать то, что будет интересно болельщикам». Пока «Ролан Гаррос» только начался, но на вечерних сессиях по-прежнему играют только мужчины. Хотелось бы узнать ваши мысли.

– Те же, что и в прошлом году. Печально, что мы все еще видим это. Я продолжаю придерживаться своих слов. Это проблема женского спорта в Европе и в целом. Не только тенниса, но и всего женского спорта. И я надеюсь, что у тех, кто принимает такие решения, нет дочерей. Потому что я сомневаюсь, что они захотели бы, чтобы к их дочерям так относились.

Женский спорт не показывают, а потом говорят: «В основном смотрят мужчин». Конечно – потому что вы их чаще показываете. Это все взаимосвязано. И мне стыдно за федерацию, стыдно за Prime – кажется, так называется тот телеканал, – что они подписали такой контракт.

Есть много классных игроков, которые заслуживают играть вечером. Например, встреча Наоми [Осаки] и Паулы [Бадосы] – это потрясающий матч, он должен был стоять в вечерней сессии. Как и в прошлом году Ига [Швентек] и Наоми тоже должны были там играть. Было много отличных матчей, которые достойны прайм-тайма.

Я не знаю, о каких болельщиках он говорит. Я знаю, что я болельщица, и я бы смотрела этот матч, – сказала Жабер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».