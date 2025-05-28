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Дрэйпер о сдаче допинг-проб: «Иногда так тужишься, что пукаешь»

Джек Дрэйпер рассказал о неловких моментах во время сдачи допинг-проб.

– Многие игроки рассказывали о странных ситуациях с допинг‑контролем, особенно когда они не могут сдать пробу. Тэллон Грикспор говорил, что не мог пописать три часа и в итоге смотрел весь матч IX на диване вместе с допинг-офицером, пока у него не получилось сдать пробу. Было бы интересно узнать, были ли у вас какие‑то забавные истории? Каково это – когда кто‑то стоит рядом и смотрит, как ты писаешь?

– Конечно, это неловкий момент. Иногда так тужишься, что пукаешь, а человек в этот момент стоит рядом. Им, кстати, тоже тяжело. Я всегда это держу в голове. Потому что некоторые начинают злиться и нервничать из‑за того, что ситуация довольно интимная. Но в итоге я понимаю и того человека – это его работа.

Хотя да, бывает сложно, особенно когда уже поздно и хочется заняться своими делами. Приходится сидеть, ждать, пока получится. Теряешь время, не высыпаешься. Так что да, бывают неловкие моменты, – поделился британец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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