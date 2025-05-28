Ролан Гаррос. Хачанов, Алькарас, Музетти, Шелтон, Руне, Пол вышли в 3-й круг, Рууд, Циципас выбыли
Карен Хачанов обыграл Себастьяна Офнера во втором круге «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион Карлос Алькарас прошел Фабиана Марожана.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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