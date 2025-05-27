Джокович выиграл пятый матч подряд

Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

Он обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Джокович не проигрывал на старте «Больших шлемов» с Australian Open-2006. В Париже он всегда проходит первый круг.

38-летний серб выиграл пятый матч подряд. На прошлой неделе он взял титул в Женеве.

Дальше трехкратный чемпион поборется с Корентеном Муте или Клеманом Табуром.