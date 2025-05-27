Джокович выиграл пятый матч подряд
Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос».
Он обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:3, 6:3, 6:3.
Джокович не проигрывал на старте «Больших шлемов» с Australian Open-2006. В Париже он всегда проходит первый круг.
38-летний серб выиграл пятый матч подряд. На прошлой неделе он взял титул в Женеве.
Дальше трехкратный чемпион поборется с Корентеном Муте или Клеманом Табуром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости