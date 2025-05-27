Димитров снялся по ходу матча на четвертом «Большом шлеме» подряд

Григор Димитров не доиграл первый круг «Ролан Гаррос» из-за травмы.

Он снялся с матча против Итана Куинна, ведя 2:1 по сетам (6:2, 6:3, 2:6).

В конце второго сета болгарин брал медперерыв из-за проблем с левом бедром.

Это четвертый «Большой шлем» подряд, где Димитров не смог доиграть матч: он снялся по ходу первого сета с четвертого круга «Уимблдона» против Даниила Медведева, по ходу четвертого сета – с четвертьфинала US Open против Фрэнсиса Тиафу и по ходу второго сета – с первого круга Australian Open против Франческо Пассаро.