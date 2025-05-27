Азаренко – самая возрастная теннисистка в Открытой эре, повесившая двойную баранку в матче на ТБШ

Виктория Азаренко разгромила Янину Викмайер в первом круге «Ролан Гаррос».

Азаренко победила 6:0, 6:0. Она не проиграла в матче ни одного гейма 11-й раз в карьере, на «Большом шлеме» – пятый (впервые с Australian Open-2016).

35-летняя Азаренко стала самой возрастной теннисисткой в Открытой эре, повесившей двойную баранку в матче на «Большом шлеме». Она побила рекорд Винус Уильямс с «Уимблдона»-2015 (Уильямс было на девять месяцев меньше, чем Азаренко сейчас).

Белоруска впервые в сезоне вышла во второй круг «Большого шлема»: на старте Australian Open она уступила Лючие Бронцетти.

Ранее экс-18-я ракетка мира Викмайер объявила, что завершит карьеру после «Уимблдона». Она пропустила большую часть прошлого сезона и сейчас стоит за пределами топ-1000.