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Касаткина о выступлении за сборную Австралии: «Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF – это уже совсем другой разговор, и я не буду в нем участвовать»

Дарья Касаткина ответила, сможет ли она играть за сборную Австралии.

Она сменила спортивное гражданство в конце марта.

– Были ли вы в Австралии после того, как сменили флаг? Решили ли вы, где будете жить в Мельбурне? Дали ли вам уже паспорт? И наконец, знаете ли вы, когда сможете стать частью команды на Кубке Билли Джин Кинг?

– Я еще не была там, к сожалению, потому что у нас очень плотный календарь. Я сменила спортивное гражданство в марте, и с тех пор турниры идут друг за другом. Даже австралийцы не могут вернуться домой. У них нечасто это получается. Сейчас тяжело найти возможность – такой у нас календарь. Но я [приеду туда], как только смогу.

Что касается конкретного места, где я буду жить, то это еще в процессе. Мне нужно съездить туда и посмотреть. До этого я был там как теннисистка – не как турист, но все же по работе и все такое. Голова была занята совсем другим.

Теперь я взгляну на Мельбурн с другой стороны. Когда выбираешь место, где жить – это уже немного другое. Так что этим займусь.

По поводу паспорта – нет, пока не получила, потому что есть установленный для всех процесс, через который я должна пройти. Надеюсь, что получится выполнить все условия как можно скорее. Мы со своей стороны сделаем для этого все возможное.

А что касается Кубка Билли Джин Кинг – там ситуация посложнее, и она уже не зависит от меня. Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF. Это уже совсем другой разговор, я не буду в нем участвовать, – рассказала Касаткина на пресс-конференции «Ролан Гаррос» после выхода во второй круг.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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