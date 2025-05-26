Александрова после победы в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Сознательно не пыталась забить первый же мяч, хотела больше втянуться, проводить розыгрыши»

Екатерина Александрова прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянка в первом матче за месяц обыграла Лючию Бронцетти со счетом 6:3, 6:2.

«Плечо не болело, проблем никаких по ходу матча не возникало, получилось даже сыграть без тейпа (ранее Александрова снялась с тысячника в Риме из-за травмы правого плеча – Спортс’‘). Это и была, собственно, главная цель на этот матч, так что она выполнена.

Счет может и выглядит довольно простым, но трудные моменты были, а простых геймов и розыгрышей почти не было. Я сознательно не пыталась забить первый же мяч, хотела больше втянуться, проводить розыгрыши.

В какой-то момент первого сета, когда все было под контролем, вдруг все пошло не в ту сторону – хорошо, что получилось остановиться и не упасть совсем. Для первого круга, думаю, можно понять и простить, – поделилась россиянка с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.