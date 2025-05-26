Александрова выиграла первый матч за месяц и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Россиянка победила Лючию Бронцетти – 6:3, 6:2.

Александрова провела первый матч с конца апреля – ранее она пропустила тысячник в Риме из-за травмы правого плеча.

Теперь 20-я ракетка мира сыграет с победительницей матча между Тэйлор Таунсенд и Элизабеттой Коччаретто.