Стефанос Циципас: «Движение на грунте – это искусство»

Стефанос Циципас рассказал, что скольжение на грунте – искусство.

«Это искусство. Когда начинаешь сет, корт чистый, никаких отметок. А в конце сета видно, как ты двигался по корту, что у тебя хорошо получалось, где ты располагался на приеме. И эту информацию можно использовать. Не знаю, делают ли так другие игроки, но я стараюсь анализировать.

Я всегда тренирую скольжение, полагаюсь на него. И если ты доверяешь ногам, то движение получается естественным», – сказал грек на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».