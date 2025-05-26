Фриц проиграл в первом круге «Ролан Гаррос» впервые с 2018-го

Тэйлор Фриц не вышел во второй круг «Ролан Гаррос» впервые с 2018 года.

Четвертая ракетка мира уступил в первом матче 66-й ракетке Даниэлю Альтмаеру – 5:7, 6:3, 3:6, 1:6. Немец пятый раз в карьере выиграл у игрока из топ-10 – причем трижды он сделал это на «Ролан Гаррос».

Американец же до этого выиграл у соперников, которые находятся за пределами топ-60, 23 матча подряд после поражения от Алекса Микельсена в Женеве в прошлом году.

Последний раз Фриц проигрывал в первом круге на «Ролан Гаррос» в 2018-м. В прошлом году он дошел до четвертого круга – это его лучший результат здесь.