Вероника Кудерметова впервые с 2022-го прошла круг на «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Она обыграла Викторию Томову – 7:5, 6:1.

Кудерметова прошла круг на «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го, когда показала свой лучший результат в Париже и добралась до четвертьфинала. В 2023-м она уступила на старте турнира Анне Каролине Шмидловой , в 2024-м – Мари Бузковой .

Теперь она поборется с действующей чемпионкой Барборой Крейчиковой или Татьяной Марией.