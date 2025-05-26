Вероника Кудерметова впервые с 2022-го прошла круг на «Ролан Гаррос»
Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Она обыграла Викторию Томову – 7:5, 6:1.
Кудерметова прошла круг на «Ролан Гаррос» впервые с 2022-го, когда показала свой лучший результат в Париже и добралась до четвертьфинала. В 2023-м она уступила на старте турнира Анне Каролине Шмидловой, в 2024-м – Мари Бузковой.
Теперь она поборется с действующей чемпионкой Барборой Крейчиковой или Татьяной Марией.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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