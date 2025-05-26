Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-15, Хуркач – в топ-30, Бублик опустился на 11 строчек

Андрей Рублев вернулся в топ-15 благодаря финалу в Гамбурге.

Чемпион турнира Флавио Коболли обновил личный рекорд, став 26-й ракеткой мира.

Финалист Женевы Хуберт Хуркач вернулся в топ-30.

Александр Бублик, который в прошлом году на неделе перед «Ролан Гаррос» вышел в полуфинал, не защитил очки и опустился на 11 строчек.

PIF ATP Rankings

Положение на 26 мая 2025