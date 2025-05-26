Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-15, Хуркач – в топ-30, Бублик опустился на 11 строчек
Андрей Рублев вернулся в топ-15 благодаря финалу в Гамбурге.
Чемпион турнира Флавио Коболли обновил личный рекорд, став 26-й ракеткой мира.
Финалист Женевы Хуберт Хуркач вернулся в топ-30.
Александр Бублик, который в прошлом году на неделе перед «Ролан Гаррос» вышел в полуфинал, не защитил очки и опустился на 11 строчек.
Положение на 26 мая 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10380
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8850
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7285
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4675
|5 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4610
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4230
|7 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3860
|8 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3655
|9 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3635
|10 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3440
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3290
|15 (17)
|Андрей Рублев (Россия)
|2820
|20 (20)
|Стефанос Циципас (Греция)
|2270
|24 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1960
|26 (35)
|Флавио Коболли (Италия)
|1920
|28 (31)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|1830
|49 (57)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|1064
|62 (51)
|Александр Бублик (Казахстан)
|915
|72 (73)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|816
|81 (90)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|762
|83 (74)
|Юго Гастон (Франция)
|753
|157 (146)
|Павел Котов (Россия)
|357
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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