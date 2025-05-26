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Рейтинг ATP. Рублев вернулся в топ-15, Хуркач – в топ-30, Бублик опустился на 11 строчек

Андрей Рублев вернулся в топ-15 благодаря финалу в Гамбурге.

Чемпион турнира Флавио Коболли обновил личный рекорд, став 26-й ракеткой мира.

Финалист Женевы Хуберт Хуркач вернулся в топ-30.

Александр Бублик, который в прошлом году на неделе перед «Ролан Гаррос» вышел в полуфинал, не защитил очки и опустился на 11 строчек.

PIF ATP Rankings

Положение на 26 мая 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 10380
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8850
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7285
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4675
5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4610
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4230
7 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3860
8 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 3655
9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3635
10 (10) Хольгер Руне (Дания) 3440
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3290
15 (17) Андрей Рублев (Россия) 2820
20 (20) Стефанос Циципас (Греция) 2270
24 (24) Карен Хачанов (Россия) 1960
26 (35) Флавио Коболли (Италия) 1920
28 (31) Хуберт Хуркач (Польша) 1830
49 (57) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1064
62 (51) Александр Бублик (Казахстан) 915
72 (73) Роман Сафиуллин (Россия) 816
81 (90) Кэмерон Норри (Великобритания) 762
83 (74) Юго Гастон (Франция) 753
157 (146) Павел Котов (Россия) 357
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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