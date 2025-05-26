Вероника Кудерметова о старте «Ролан Гаррос»: «Сейчас никакого давления, только твори. Будем творить!»

Вероника Кудерметова объяснила, как относится к ожиданиям от «Ролан Гаррос».

– Чаще всего, когда многого от себя ждешь, ничего не выходит, а вот когда ты более спокоен, расслаблен, результаты лучше. Мне однажды [в 2023-м] приходилось защищать тут очки за четвертьфинал, но я не так сильно себя накручивала. Хотя мысль сидит: сейчас если проиграешь – упадешь в рейтинге сильно.

– Но сейчас можно было бы в плюс это использовать: год назад вы в первом круге проиграли. Хоть один матч выиграть – и уже лучше результат.

– Да уж, сейчас никакого давления, только твори. Что ж, будем творить!

– Последний матч перед «Ролан Гаррос» вы проиграли Эмме Радукану: после 7:5 в первом сете – вдруг 0:6, 1:6. Что это было?

– Для кого-то может и нет логики, но я ее вижу, знаю. Просто были моменты в матче, которые я не приняла, отнеслась к ним негативно. Но можно и в плюс себе это записать: такой урок прямо перед «Шлемом», свежий. Вообще среди тех, кто здесь на таком большом турнире играет, мало у кого проблемы именно с теннисом. Больше зависит от головы, от состояния в конкретный день, – сказала Кудерметова корреспонденту Спортса ’’ Андрею Васильеву.

Вероника Кудерметова в 1-м круге «Ролан Гаррос» в понедельник сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.