  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Вероника Кудерметова о старте «Ролан Гаррос»: «Сейчас никакого давления, только твори. Будем творить!»
0

Вероника Кудерметова о старте «Ролан Гаррос»: «Сейчас никакого давления, только твори. Будем творить!»

Вероника Кудерметова объяснила, как относится к ожиданиям от «Ролан Гаррос».

– Чаще всего, когда многого от себя ждешь, ничего не выходит, а вот когда ты более спокоен, расслаблен, результаты лучше. Мне однажды [в 2023-м] приходилось защищать тут очки за четвертьфинал, но я не так сильно себя накручивала. Хотя мысль сидит: сейчас если проиграешь – упадешь в рейтинге сильно.

– Но сейчас можно было бы в плюс это использовать: год назад вы в первом круге проиграли. Хоть один матч выиграть – и уже лучше результат.

– Да уж, сейчас никакого давления, только твори. Что ж, будем творить!

– Последний матч перед «Ролан Гаррос» вы проиграли Эмме Радукану: после 7:5 в первом сете – вдруг 0:6, 1:6. Что это было?

– Для кого-то может и нет логики, но я ее вижу, знаю. Просто были моменты в матче, которые я не приняла, отнеслась к ним негативно. Но можно и в плюс себе это записать: такой урок прямо перед «Шлемом», свежий. Вообще среди тех, кто здесь на таком большом турнире играет, мало у кого проблемы именно с теннисом. Больше зависит от головы, от состояния в конкретный день, – сказала Кудерметова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

Вероника Кудерметова в 1-м круге «Ролан Гаррос» в понедельник сыграет с Викторией Томовой из Болгарии.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЭмма Радукану
logoРолан Гаррос
logoВероника Кудерметова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Синнер выиграл 15-й матч подряд на «Больших шлемах»
5сегодня, 20:56
Ролан Гаррос. Синнер, Хачанов, Алькарас, Рууд, Руне, Циципас, Гаске, Фис вышли во 2-й круг, Фриц, Вавринка выбыли
217сегодня, 20:48
Касаткина о выступлении за сборную Австралии: «Это вопрос, который Tennis Australia должна решать с ITF – это уже совсем другой разговор, и я не буду в нем участвовать»
1сегодня, 20:45
Ролан Гаррос. Александрова, В. Кудерметова, Самсонова, Коллинс, Швентек, Киз, Рыбакина, Касаткина, Таусон вышли во 2-й круг, П. Кудерметова, Осака, Гарсия выбыли
251сегодня, 20:00
Эрика Андреева: «Хочется набрать массу. Не говорю, что надо быть один в один, как Киз или Соболенко, но посильнее стать хочется»
2сегодня, 19:59
Эрика Андреева о травме колена: «Много кто предлагал операцию, но врач, который помогал Медведеву, предложил альтернативу, и восстановление заняло 3 дня»
1сегодня, 19:47
Александрова после победы в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Сознательно не пыталась забить первый же мяч, хотела больше втянуться, проводить розыгрыши»
сегодня, 19:29
Полина Кудерметова о том, что проиграла 3 из 3 матчей на «Больших шлемах»: «Меня это не пугает, я учусь»
сегодня, 19:09
Руне о матче на корте №7 на «Ролан Гаррос»: «Мне нравятся корты побольше. Но я играл здесь в первом круге по юниорам, когда победил – надеюсь, это хороший знак»
сегодня, 18:41
Александрова выиграла первый матч за месяц и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
1сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23