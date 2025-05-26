Потапова о камбэке в матче с Носковой: «Видимо это уже становится моей короночкой»

Анастасия Потапова прокомментировала камбэк в матче с Линдой Носковой.

В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла чешку 5:7, 6:1, 7:5. В решающем сете россиянка уступала 2:5.

– Видимо это уже моим стилем становится, моей короночкой.

Линда – неудобный соперник, особенно для первого круга, особенно на «Шлеме». Наверное, самый неудобный из всех, кто мог мне достаться. Но в третьем сете, когда я с брейком вела, на 2:5 потом ушла, дело было в другом, ответ весьма простой.

Единственное, что мне не нравится на «Шлемах», и со мной наверняка будут согласны многие – это когда играешь на второстепенных кортах, а параллельно всегда идут матчи. Нужна невероятная концентрация. Я ощущала, что в третьем сете была уже близка к лимиту. Второй немного провалила Линда, я старалась держать себя в шорах, но в какой-то момент щелчок – и ты выключаешься.

Думаю, никто не может постоянно держать такую концентрацию – даже Рафа. Тем более, когда так сильно отвлекают всякие шумы. Хорошо, что удалось выбраться. Я знала, что умею включаться обратно. Получилось на нее надавить и выиграть.

Ровно при 3:5 вокруг кончились матчи, вокруг стало тихо. Моя команда мне даже сказала об этом: все, звуков больше не будет, давай. При 2:5 я им говорила: я в полной отключке, не могу собраться, сама себя разобрала. А когда при 3:5 пошла за полотенцем, они мне: все, мы договорились, тишина, все для тебя, играй.

Но вообще вопрос не в том, чтобы не отключаться, а чтобы быстро возвращаться. Я осознаю эту свою проблему – это первый шаг к победе над болезнью всегда.

– В Мадриде, когда вы ушли с матчбола на решающем тай-брейке, говорили нам, что в такие моменты уверены, что уже не упустите матч. Когда отыгрываете подачу на матч, та же история?

– Да, тут, когда ушла с 4:5 в третьем, уже знала: все, уже не знаю, что должно случиться, чтобы я проиграла матч. И она сильно расстроилась, что не смогла забрать, и я расправила плечи. Атлант расправил плечи и полетел вперед – это про меня сегодня, – сказала Потапова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.