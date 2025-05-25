Шнайдер, едва не упустившая преимущество 5:0 в первом сете, вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер с победы стартовала на «Ролан Гаррос».

12-я ракетка мира обыграла квалифаера Анастасию Соболеву со счетом 7:6(3), 6:2.

В первом сете Шнайдер сначала вела 5:0, потом отдала шесть геймов подряд, а затем отыграла подачу на сет и забрала его на тай-брейке.

Во втором круге россиянка сыграет с Даяной Ястремской .