Шнайдер, едва не упустившая преимущество 5:0 в первом сете, вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Диана Шнайдер с победы стартовала на «Ролан Гаррос».
12-я ракетка мира обыграла квалифаера Анастасию Соболеву со счетом 7:6(3), 6:2.
В первом сете Шнайдер сначала вела 5:0, потом отдала шесть геймов подряд, а затем отыграла подачу на сет и забрала его на тай-брейке.
Во втором круге россиянка сыграет с Даяной Ястремской.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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