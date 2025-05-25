Жоао Фонсека: «Я понимаю, что такое теннис и здесь бывают взлеты и падения. С этим нужно справляться»

Жоао Фонсека рассказал, что уверен в себе перед стартом «Ролан Гаррос».

– Насколько вы в себе уверены? Что вы делаете, чтобы сохранить уверенность или прибавить в этом отношении?

– Чувствую себя хорошо. Хорошо тренируюсь. Выигрываю сеты у очень сильных игроков.

Я понимаю, что такое теннис. Я осознаю, что это такой же спорт, как и любой другой, в котором бывают взлеты и падения. Невозможно все время быть на вершине. Будут моменты, когда ты не будешь чувствовать уверенность, и с этим нужно справляться.

В то же время я чувствую себя очень уверенно, я очень хорошо играю. Я здесь впервые, это новый опыт – а я хочу учиться каждую неделю, – сказал бразилец на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Он начнет матчем против Хуберта Хуркача.