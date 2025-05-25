Алькарас об общем уровне тура: «Зверев говорил, что 10 лет назад топ-10 была сильнее. Возможно»

Карлос Алькарас оценил общий уровень мужского теннисного тура.

– Что говорит об уровне игроков топ-10 и топ-20 то, что Янник [Синнер] вернулся первой ракеткой мира и дошел до финала «Мастерса» в Риме? Считаете ли вы, что у них сейчас высокий уровень?

– Думаю, да. Мне кажется, в целом у топ-20, топ-25 и топ-30 очень высокий уровень тенниса. Например, [Якуб] Меньшик 20-й или 21-й, и он выиграл в Майами (на момент победы он был 54-й ракеткой мира, сейчас – 19-я – Спортс’‘). Настолько сейчас сильные игроки в топ-30.

Я видел, что Саша [Зверев] говорил , что 10 лет назад топ-10 была намного сильнее, чем сейчас. Возможно, но мне в целом кажется, что топ-30 сейчас очень, очень сильная.

Как я уже говорил, сейчас нет явного фаворита – каждый может добиться очень хороших результатов или даже выиграть турнир. Думаю, для тенниса это очень хорошо, – заявил Алькарас на пресс-конференции «Ролан Гаррос».