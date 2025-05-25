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Осака об антидопинге: «У меня не самые хорошие отношения с допинг-контролем – обычно они не могут найти у меня вену и по три раза пытаются в нее попасть»

Наоми Осака рассказала о проблемах при заборе допинг-проб.

– Вы выложили сегодня пост о том, что встали в 5 утра. Каково это, когда в 5 утра приходит допинг‑контроль? Некоторые игроки говорили, что бывают странные ситуации, когда они не могут сдать пробу, и тогда кто‑нибудь просто сидит с ними на диване, пока они ждут. У вас бывали подобные случаи?

– Честно говоря, я не знаю правил о том, что я могу рассказывать об антидопинге. Я могу говорить все что хочу?

– Да.

– Не знаю, они слегка пугают. У меня не самые хорошие отношения с допинг-контролем, потому что они всегда приходят брать кровь и мочу – не знаю, вызывает ли у кого‑то отвращение, что я это говорю, но в любом случае – а у меня, как известно, тяжело найти вены.

Однажды один человек сказал мне, что это якобы особенность японцев. Не знаю, правда это или нет. Так вот, они приходят в 5 утра и по несколько раз прокалывают кожу. Обычно они не могут найти у меня вену и по три раза пытаются в нее попасть.

Иногда не получается. Они говорят: «Ой, извините, давайте я попробую эту руку, вот эту». Мне всегда приходится им напоминать, что я играю правой рукой и предпочитаю, чтобы брали из левой, – рассказала японка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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