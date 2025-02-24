Наоми Осака: «Очень хочу победить на «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос» и оформить карьерный Большой шлем»

Наоми Осака хочет оформить карьерный Большой шлем.

У нее по два титула на Australian Open и US Open. Ее лучший результат на двух других «Больших шлемах» – третий круг.

«Мне кажется, я очень хорошо играю – даже по сравнению с прошлым годом, концом прошлого года. Я получила травму, но обыграла несколько очень сильных игроков. Я надеюсь, что смогу продолжить в том же духе.

У меня много целей на будущее. Пока я могу играть, я очень хочу победить на «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос» и оформить карьерный Большой шлем.

Любопытно, когда я слышу об этом со стороны, потому что, конечно, все мои нынешние достижения – это прекрасно, но я всегда считаю, что мне еще многое предстоит сделать.