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Хачанов о поражении от Алькараса в Риме: «Не хватило чуть-чуть, я держал уровень, так что позитива много»

Карен Хачанов проанализировал свой уровень игры в Риме и Женеве.

– Я играл турнир на неделе перед «Ролан Гаррос», потому что чувствовал: игра на хорошем уровне, но бывали близкие, обидные поражения, чуть не хватало.

После очень хорошего матча с Карлосом Алькарасом как раз было это ощущение: правда не хватило чуть-чуть, я единственный на всем римском турнире выиграл у него сет (3:6, 6:3, 5:7 в четвертом круге – Спортс’’). Подумал: почему бы после этого не поехать и не сыграть еще? Хотя в Женеве как раз не очень получился четвертьфинал.

Расстройство после поражения всегда есть, но ощущения от самого матча – другое. Послевкусие того матча в том, что я держал уровень, так что позитива много. Важно же, как относишься к поражению, там был точно не тот случай, когда надо думать: блин, все пропало, раз такой матч проиграл.

– Такие матчи поднимают верхнюю планку? Ощущение, на что вы прямо сейчас способны.

– Да, потому что ощущаешь в таких равных матчах: я там, ты многое можешь. Вничью мы сыграть не можем, серий пенальти нет, так что равный матч обязательно кто-то проигрывает, но когда проходишь само испытание тем, чтобы выдерживать высокий уровень в долгой игре, польза есть при любом исходе, – приводит слова Хачанова корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoКарлос Алькарас
logoКарен Хачанов
logoGeneva Open
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии
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