Камилла Рахимова поделилась ожиданиями от первого круга «Ролан Гаррос».

Завтра в 13:00 мск она сыграет на Корте Филиппа Шатрие с Ариной Соболенко.

«Очень предвкушаю матч, чувствую себя прекрасно. Физически готова, тактически – тоже, не первый раз с Ариной играть, все знаю. Да, большая арена, центральный корт, но мы ровно там же играли с ней два года назад.

У меня опыта побольше уже, так что, надеюсь, будет больше похоже на наш матч в Вашингтоне в прошлом году (Рахимова проиграла 5:7, 6:4, 4:6 – Спортс’’), а не на то, что было тут два года назад (Рахимова проиграла 2:6, 2:6 – Спортс’’).

Неплохая проверочка ждет! Лучше уже и быть не может. Приехала я сюда, конечно, с надеждой на хорошую рабочую сетку, но раз сложилось вот так – почему бы и нет, буду дерзать», – рассказала Рахимова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.