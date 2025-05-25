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Циципас о взрослении: «Я сам выбираю, чего хочу и что считаю для себя нужным. Я никогда в жизни не работал так усердно»

Стефанос Циципас считает, что за прошедший год стал более зрелым человеком.

– Со стороны кажется, что прошедший год был для вас годом взросления, особенно в отношениях с окружением и командой. Вы стали более зрелым. Вы с этим согласны?

– Полностью. Я тоже так считаю. Я это осознал, принял. Я понимаю, что из-за этого иногда бывает некомфортно, поскольку уже сформировались определенные привычки, модели поведения, повторяющиеся жизненные ситуации. Я немного вырвался из этой рутины и теперь сам выбираю, чего хочу и что считаю для себя нужным.

Я сам себе хозяин и теперь четче это понимаю. Я никогда в жизни не работал так усердно. Это бонус, это плюс. Я ежедневно заставляю себя работать на пределе возможностей.

Иногда это сложно. У меня были трудные два года, особенно период после итогового турнира, с которого мне пришлось сняться [в 2023-м]. Чтобы соответствовать уровню физической интенсивности, который требуется в туре, нужно себя нагружать.

Я стараюсь постоянно поддерживать форму, чтобы не получить внезапную травму, как в тот год в Турине.

– Что вам помогло к этому прийти? Как вам свобода и возможность самостоятельно управлять жизнью? Какие сложности с этим связаны?

– Ответственность, гораздо больше ответственности. Я к этому готов. Я бы не выбрал этот путь, если бы не был готов к последствиям и обязательствам, которые с этим связаны.

Я был полностью к этому готов. Мне кажется, это помогает мне взрослеть. Я и раньше считал себя зрелым, но нужно выстраивать жизнь определенным образом и брать на себя больше ответственности.

Думаю, это поможет мне быстрее стать зрелым человеком и научит справляться с трудностями не только на корте, но и в жизни.

Я многому научился в этот период. Я стал гораздо сильнее и решительнее и как игрок, и как личность, – сказал Циципас на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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