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Александр Зверев: «В теннисе очень развита культура обвинений: со стороны болельщиков, в соцсетях. Мы часто сталкиваемся с хейтом»

Александр Зверев рассказал, что теннисисты постоянно сталкиваются с хейтом.

– Две недели назад Каролин Гарсия опубликовала пост, в котором высказалась об игре с травмами.

– Я видел.

– Близка ли вам эта тема и как вы относитесь к игре с травмами?

– Конечно, я уважаю ее мнение и понимаю, что она чувствует.

Но дело в том, что теннис – индивидуальный спорт, и на нас постоянно сыплются обвинения. Например, моя ситуация в Гамбурге. Если бы я снялся, меня бы обвинили во всем подряд: в том, что я приехал только за деньгами, в несерьезном отношении к турниру, и все это было бы неправдой.

Сейчас, когда я вышел на корт больным и проиграл – и мне кажется, что все, кто разбирается в теннисе, видели, что я не был готов на 100%, – меня обвиняют в том, что я играл в таком состоянии и якобы ищу отговорки.

В теннисе вообще очень развита культура обвинений: со стороны болельщиков, в соцсетях. Мы часто сталкиваемся с хейтом.

Безусловно, физическая сторона игры важна, и здоровье игроков тоже важно. Но, как мне кажется, не менее важно психическое здоровье. В индивидуальном виде спорта невозможно спрятаться, и мы, теннисисты, ежедневно получаем в интернете, особенно в соцсетях, огромное количество оскорблений.

Вы даже не представляете масштабы, потому что многое присылают в личные сообщения. Но мы, игроки, это видим. Так что наш спорт очень сложный еще и психологически, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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