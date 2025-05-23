Рублев одержал 350-ю победу в карьере и вышел в 28-й финал
Андрей Рублев обыграл Феликса Оже-Альяссима в полуфинале в Гамбурге – 6:1, 6:4.
Эта победа стала для 27-летнего россиянина 350-й на уровне ATP (при 195 поражениях).
Среди игроков, родившихся в 1997-м или позже, больше побед только у Александра Зверева и Стефаноса Циципаса.
Также Рублев 28-й раз вышел финал ATP. За 18-й титул он поборется с Флавио Коболли.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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