Рыбакина впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA

12-я ракетка мира Елена Рыбакина стала финалисткой турнира в Страсбурге.

В 1/2 она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 1:6, 6:2. Счет в личных встречах стал 2:2.

Рыбакина вышла в финал WTA впервые с прошлогоднего турнира в Штутгарте. В целом это будет 20-й финал казахстанки на уровне основного тура.

За титул она поборется с Людмилой Самсоновой или Даниэль Коллинс.