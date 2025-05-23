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Рыбакина впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA

12-я ракетка мира Елена Рыбакина стала финалисткой турнира в Страсбурге.

В 1/2 она обыграла Беатрис Хаддад Майю – 7:6(7), 1:6, 6:2. Счет в личных встречах стал 2:2.

Рыбакина вышла в финал WTA впервые с прошлогоднего турнира в Штутгарте. В целом это будет 20-й финал казахстанки на уровне основного тура.

За титул она поборется с Людмилой Самсоновой или Даниэль Коллинс.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoБеатрис Хаддад Майя
logoInternationaux de Strasbourg
logoWTA
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