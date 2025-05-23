Пол о том, что Ford конфисковал у него пикап: «Я перешел на Goldman Sachs и не настроил автоплатеж»

Томми Пол рассказал о судьбе пикапа, который у него забрал Ford.

У американца во время «Мастерса» в Риме конфисковали машину за просроченные платежи по автокредиту.

«Мы вернули машину.

Я перешел на Goldman Sachs и не настроил автоплатеж. Мне постоянно звонили из Ford. Я пропустил, наверное, шесть их звонков, а когда ответил на один, они сказали: «У нас есть акция, вы можете получить новую модель пикапа, если сдадите свой». Я ответил: «Неинтересно».

Звонки продолжались, их было миллион. Я думал, они пытаются навязать мне эту акцию, но на самом деле им просто нужна была оплата (смеется) .

Я говорил с Франко [тренером по физподготовке], он сказал проверить, сколько посылок у меня дома, он заедет забрать. Проверяю камеры – ни посылки, ни пикапа (смеется) .

Мне оставалось выплатить всего 800 или 900 долларов. Я уже владел машиной на 99%», – рассказал Пол Джону Изнеру.