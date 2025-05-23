Хачанов о поражении в Женеве: «Я недоволен своей игрой и поведением. Нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым»
Карен Хачанов проанализировал эмоции в матче против Себастьяна Офнера.
Он уступил австрийцу в четвертьфинале в Женеве (6:4, 4:6, 4:6).
«К сожалению, я остался недоволен своей сегодняшней игрой и поведением. Мне не удалось контролировать эмоции так, как хотелось. Разочарование и гнев взяли верх. Побеждать и проигрывать можно по-разному. И я разочарован не только тем, что проиграл, но и тем, как я это сделал. И в теннисе, и в повседневной жизни мне нужно научиться сдерживать пыл и быть более терпеливым. Для меня это важный урок. Я учусь на своих ошибках.
Сейчас пора перезагрузиться и с позитивным настроем отправиться в Париж на один из моих любимых турниров. Спасибо тем, кто поддерживает меня и во время взлетов, и во время и падений 🙏🏽», – написал Хачанов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
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