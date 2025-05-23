Джокович о том, что ушел с 1:4 в матче с Арнальди: «После того как сломал ракетку, больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию»
Новак Джокович прокомментировал победу над Маттео Арнальди в Женеве.
В свой день рождения серб обыграл Арнальди 6:4, 6:4.
«Здорово снова выйти в полуфинал. В прошлом году я остановился в полуфинале, надеюсь, в этом смогу пройти хотя бы на шаг дальше. Вот моя цель.
Я очень хорошо играю. Сегодня была очень напряженная борьба. Я победил в двух сетах, но матч был гораздо упорнее, чем может показаться по счету.
Во втором сете я уступал 1:4 и после того, как сломал ракетку (улыбается), больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию, нашел психологическое и эмоциональное равновесие, и это помогло мне показать лучший теннис в самый нужный момент. Надеюсь, я смогу это сделать и в завтрашнем матче», – сказал Джокович в интервью на корте.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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