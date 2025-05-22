Джокович взял у Арнальди реванш за поражение в Мадриде и в день 38-летия вышел в 194-й полуфинал в карьере
Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Женеве.
Он обыграл Маттео Арнальди – 6:4, 6:4. Во втором сете Джокович ушел со счета 1:4.
Джокович, которому сегодня исполнилось 38 лет, взял у Арнальди реванш за поражение в Мадриде – 3:6, 4:6.
Он вышел в 194-й полуфинал в туре и 51-й на грунте.
Теперь он поборется с Алексеем Попыриным или Кэмероном Норри.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости