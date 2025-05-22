Джокович взял у Арнальди реванш за поражение в Мадриде и в день 38-летия вышел в 194-й полуфинал в карьере

Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Женеве.

Он обыграл Маттео Арнальди – 6:4, 6:4. Во втором сете Джокович ушел со счета 1:4.

Джокович, которому сегодня исполнилось 38 лет, взял у Арнальди реванш за поражение в Мадриде – 3:6, 4:6.

Он вышел в 194-й полуфинал в туре и 51-й на грунте.

Теперь он поборется с Алексеем Попыриным или Кэмероном Норри.