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Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас играет с Музетти

Карлос Алькарас играет с Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

6 – 13 апреля 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛоренцо Музетти
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoRolex Monte-Carlo Masters
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