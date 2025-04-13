Монте-Карло (ATP). Финал. Алькарас играет с Музетти

Карлос Алькарас играет с Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

Сетка турнира здесь . Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 6 – 13 апреля 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Финал