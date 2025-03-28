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Майами (ATP). 1/2 финала. Джокович сыграет с Димитровым, Фриц – с Меньшиком

Новак Джокович сыграет с Григором Димитровым в полуфинале в Майами.

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Miami Open

Майами, США

19 – 30 марта 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 11 255 53 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
результаты
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logoMiami Open
logoТэйлор Фриц
logoГригор Димитров
logoНовак Джокович
logoЯкуб Меньшик
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