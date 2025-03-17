Рублев, Алькарас, Рууд, Хачанов, Опелка заявились на турнир в Барселоне
Опубликовали список заявок на ATP 500 в Барселоне.
Он стартует 14 апреля.
На турнире планируют сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Карлос Алькарас, который выигрывал турнир в 2022-м и 2023-м, действующий чемпион Каспер Рууд, четырехкратный финалист Стефанос Циципас, Алекс де Минаур и Хольгер Руне.
Рейлли Опелка заявился, воспользовавшись защищенным рейтингом.
Полный список здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @MichalSamulski
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