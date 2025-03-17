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Рублев, Алькарас, Рууд, Хачанов, Опелка заявились на турнир в Барселоне

Опубликовали список заявок на ATP 500 в Барселоне.

Он стартует 14 апреля.

На турнире планируют сыграть Андрей РублевКарен Хачанов, Карлос Алькарас, который выигрывал турнир в 2022-м и 2023-м, действующий чемпион Каспер Рууд, четырехкратный финалист Стефанос Циципас, Алекс де Минаур и Хольгер Руне.

Рейлли Опелка заявился, воспользовавшись защищенным рейтингом.

Полный список здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @MichalSamulski
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoСтефанос Циципас
logoКарлос Алькарас
logoКаспер Рууд
logoХольгер Руне
logoАлекс де Минаур
logoРейлли Опелка
logoBarcelona Open BancSabadell
logoATP
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