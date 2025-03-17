4

Мирра Андреева после титула в Индиан-Уэллс: «Мной быть здорово, наверное»

Мирра Андреева поделилась, что ей больше всего нравится в ее жизни.

Россиянка взяла два титула тысячников подряд – в Дубае и в Индиан-Уэллс.

– Вам все еще 17, вы ездите по миру, у вас отличная команда. Сейчас вы выиграли эти крупные турниры.  Что самое приятное в том, чтобы быть Миррой? Что доставляет вам больше всего удовольствия?

– Не знаю. Ну, мной быть здорово, наверное (улыбается). Но я не знаю, что сказать. Никогда об этом не думала. 

Может быть, для меня приятно путешествовать по миру с людьми, которые мне дороги, с командой, играть все эти замечательные турниры и веселиться на корте, просто наслаждаться жизнью.

Наверное, это мне больше всего и нравится в моей жизни. Я постараюсь продолжать в том же духе как можно дольше, – рассказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoМирра Андреева
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Рейтинг WTA. Мирра Андеева впервые стала 6-й ракеткой мира, Бенчич вернулась в топ-50, Саккари потеряла 22 позиции
417 минут назад
Мирра Андреева после победы над Соболенко в финале в Индиан-Уэллс: «Я не чувствовала себя расслабленной – я очень нервничала весь матч»
5сегодня, 06:29
«Пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел». Экс-203-я ракетка мира о работе спарринг-партнером на «Ролан Гаррос»
17сегодня, 06:17
Фонсека выиграл «Челленджер» в Финиксе и войдет в топ-60
2вчера, 23:02
Руне заплакал на церемонии награждения в Индиан-Уэллс
14вчера, 22:58Видео
Дрэйпер впервые выиграл «Мастерс» и станет 7-й ракеткой мира
27вчера, 22:21
Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Дрэйпер разгромил Руне
95вчера, 22:20
Соболенко после поражения от Андреевой: «Я уже хочу реванш»
23вчера, 22:13
Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой в Индиан-Уэллс
7вчера, 22:12
Соболенко о том, удивила ли ее игра Андреевой: «Не особо. Я сама себя обыграла»
57вчера, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
вчера, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото