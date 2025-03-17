Мирра Андреева после титула в Индиан-Уэллс: «Мной быть здорово, наверное»
Мирра Андреева поделилась, что ей больше всего нравится в ее жизни.
Россиянка взяла два титула тысячников подряд – в Дубае и в Индиан-Уэллс.
– Вам все еще 17, вы ездите по миру, у вас отличная команда. Сейчас вы выиграли эти крупные турниры. Что самое приятное в том, чтобы быть Миррой? Что доставляет вам больше всего удовольствия?
– Не знаю. Ну, мной быть здорово, наверное (улыбается). Но я не знаю, что сказать. Никогда об этом не думала.
Может быть, для меня приятно путешествовать по миру с людьми, которые мне дороги, с командой, играть все эти замечательные турниры и веселиться на корте, просто наслаждаться жизнью.
Наверное, это мне больше всего и нравится в моей жизни. Я постараюсь продолжать в том же духе как можно дольше, – рассказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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